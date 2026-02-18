L’assessore Giorgio ha risposto al professor Budini Gattai, spiegando che il tram favorisce rioni più connessi per mantenere Firenze viva. La disputa nasce dal fatto che alcuni critici contestano l’impatto del tram sui quartieri storici. Giorgio sottolinea che il progetto mira a migliorare gli spostamenti e la qualità della vita nelle zone centrali. Recentemente, sono stati presentati nuovi dettagli sul tracciato che attraversa le zone più trafficate della città.

Firenze, 18 febbraio 2026 – La tramvia è un progetto di città. C’è un gran dibattito in questi giorni sull’urbanistica della città, ed è un bene che si apra una discussione pubblica. E’ in primis interesse dell’amministrazione, perchè il governo dall’alto non è la nostra cifra ed un rapporto nuovo con il mondo del sapere, con le professioni, con i cittadini attivi, non potrà che rinforzare la nostra azione su questioni centrali su cui vogliamo aprire una stagione nuova: la questione abitativa ed un nuovo protagonismo del pubblico nella regolazione dei fenomeni che attraversano Firenze come il turismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La replica dell’assessore Giorgio al professor Budini Gattai: “Rioni più vicini per una città viva. È lo scopo del tram”

Budini Gattai guida la ‘rivolta dei nobili’. “Firenze è senza fascino. La sinistra non ascolta più. Questo tram? Una rovina”Il professor Budini Gattai ha preso posizione contro lo stato attuale di Firenze, accusando la città di aver perso fascino e denunciando la mancanza di ascolto da parte della sinistra.

Firenze preda del “cubo nero”. Budini Gattai parla della città dei mangifici e dei finti studentatiA Firenze, il progetto del “Cubo nero” crea tensioni tra residenti e amministrazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.