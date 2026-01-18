Sicurezza | Salis ' è più grande insuccesso destra da governo solo spot'

La sicurezza rappresenta una sfida complessa che richiede politiche sociali e culturali mirate. È importante affrontare il tema con approcci concreti e sostenibili, evitando soluzioni superficiali. Solo attraverso un impegno serio e articolato si può favorire un ambiente più stabile e inclusivo, rispondendo alle esigenze della società e prevenendo insuccessi politici.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "È fondamentale mettere in campo delle politiche sociali e culturali che affrontino il fenomeno nella sua complessità. Non è un tema al quale si può rispondere con la propaganda che parla alla pancia" mentre la ricetta della destra "è sempre la stessa: sanzioni e repressione. Cosa risolvi quando chiedi a una famiglia – che magari non ha neanche i soldi per l'affitto – di pagare una multa di 500 o 1000 euro perché il figlio ha commesso un reato? Ma che Stato è uno Stato che ragiona così?. Lo dice la sindaca di Genova, Silvia Salis, a Repubblica. Piuttosto "servono progetti a lungo termine per le comunità e l'inclusione.

