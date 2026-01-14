A Latina, nell’area dell’ex Villaggio Trieste, si registrano tensioni crescenti tra gli stranieri frequentanti la mensa sociale e i residenti del quartiere. La situazione, caratterizzata da episodi di degrado e aggressioni, evidenzia le difficoltà di convivenza in una zona già segnata da problematiche sociali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una convivenza difficile quella tra gli stranieri che frequentano la mensa per i poveri di Latina, nella zona dell’ ex Villaggio Trieste, ed i residenti del quartiere, spesso costretti ad assistere a episodi a dir poco indecorosi. L’episodio: cittadino indiano colpito al volto dopo un gesto in strada. L’ultimo di questi episodi ieri sera, con un epilogo purtroppo violento. Stando a quanto riportato dai colleghi di Latina Oggi, infatti, un cittadino indiano è stato aggredito e colpito al volto da una persona che non avrebbe gradito un suo comportamento ritenuto indecoroso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Latina, ex Villaggio Trieste, tensione e degrado: nuova aggressione in strada

Leggi anche: Botte alla compagna in strada immortalate dal video, arrestato dopo la nuova aggressione

Leggi anche: Il Villaggio di Babbo Natale nei giardini del Comune a Latina

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Urina davanti a tutti nel parco all'ex Villaggio Trieste, straniero picchiato in strada - La zona dell’ex Villaggio Trieste continua a fare da scenario a bivacchi e scene di degrado urbano, alimentando un clima di tensione che rischia di degenerare quotidianamente. latinaoggi.eu