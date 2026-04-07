Aggredisce la moglie e si barrica in cucina | la resa dopo la trattativa con il negoziatore

Un uomo ha aggredito la moglie e successivamente si è rifugiato in cucina. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno attivato un negoziatore per gestire la situazione. La polizia ha circoscritto l’area e ha lavorato per convincere l’uomo a uscire dal locale. La dinamica degli eventi è ancora in fase di ricostruzione, e non si conoscono dettagli sulle motivazioni.

Ha aggredito la moglie e poi si è barricato in cucina. Sul posto è stato necessario l'intervento di un negoziatore. Il fatto è accaduto intorno alle 20 di lunedì 6 aprile in via Andersen. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti nella zona nord-ovest della città. Una violenta lite scoppiata in casa, per motivi da appurare e che visto la donna aggredita dal consorte, con la vittima che ha riportato una lieve ferita al piede. Sul posto sono sopraggiunte diverse pattuglie della polizia. I lampeggianti in strada hanno catturato l'attenzione dei residenti, mentre in zona è giunta anche un'ambulanza. L'uomo dopo essersi scagliato contro la moglie si è chiuso in cucina e non aveva più intenzione di uscire, così è stata necessaria l'attivazione della procedura per far giungere un negoziatore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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