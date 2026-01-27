Si barrica in casa armato di coltello | 41enne salvato dopo ore di trattativa

In un pomeriggio di gennaio ad Amalfi, un uomo di 41 anni si è barricato in casa armato di coltello, rifiutando ogni contatto con l’esterno. L'intervento delle forze dell’ordine, durato diverse ore, ha portato alla sua sicurezza. La situazione ha evidenziato l’importanza di interventi tempestivi e di una gestione attenta delle crisi personali.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio del 26 gennaio ad Amalfi, dove un 41enne del posto si è barricato nella propria abitazione, armato di un grosso coltello e rifiutando ogni tipo di contatto con l'esterno. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando i familiari, preoccupati per la.

Travagliato (Brescia), 21 dicembre 2025 – Questa sera, alle 19, si sono susseguite ore di tensione presso un’abitazione di Travagliato, nel Bresciano.

In un episodio recente, i Carabinieri di Amalfi sono intervenuti in una situazione di emergenza, riuscendo a negoziare con successo con una persona barricata in casa armata di coltello.

