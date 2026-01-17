Ancora un’aggressione al pronto soccorso di Novara | tenta di strappare la pistola ad una guardia

Un’altra aggressione si è verificata presso il pronto soccorso di Novara, questa volta all’ospedale Maggiore. Un uomo di 26 anni ha tentato di strappare la pistola a una guardia giurata, dopo essere stato richiamato per il comportamento disturbante in sala d’attesa. Incidenti di questo tipo sottolineano la necessità di interventi efficaci per garantire la sicurezza di operatori e pazienti.

Ennesima aggressione al pronto soccorso di Novara.È successo alcuni giorni fa all’ospedale Maggiore, dove un 26enne ha dato in escandescenza per essere stato ripreso da una guardia giurata, che chiedeva di fare meno rumore in sala d’attesa.Il giovane ha quindi cercato di aggredire la guardia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Aggressione al pronto soccorso di Tivoli, arrestato romeno Leggi anche: Aggressione al pronto soccorso di Formia: "Basta violenza" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. - Ecco i braccialetti anti aggressione - In distribuzione al personale del pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo. #ospedaledirovigo #braccialettiantiaggressione #sicurezza - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.