Ha aggredito la madre 65enne puntandole contro una pistola sparachiodi di quelle utilizzate per abbattere gli animali nei mattatoi. E sparando. La donna è in fin di vita e il figlio, un 40enne di Caselle Torinese, è stato fermato e portato in caserma dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, i due stavano discutendo animatamente nella loro casa in via Torino 90 a Caselle Torinese, in provincia di Torino. Intorno alle 3, l’uomo ha afferrato l’attrezzo e ha sparato alla madre colpendola alla testa. Il 40enne ha chiamato il numero di emergenza subito dopo l’aggressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aggredisce la madre 65enne usando una pistola sparachiodi per animali: fermato un 40enne. La donna è gravissima

