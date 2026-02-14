Tra ’Fango e velluto’ | il dramma delle alluvioni nelle opere di Pulini

Massimo Pulini presenta a Rimini la sua nuova mostra, “Fango e velluto”, dopo aver vissuto di persona le conseguenze delle recenti alluvioni che hanno colpito la regione. La mostra, che apre oggi alle 17 alla galleria Zamagni, propone un racconto visivo intenso, nato dall’esperienza diretta dell’artista con le acque torrenziali che hanno devastato le campagne. Pulini ha scelto di rappresentare il dramma delle alluvioni attraverso immagini che uniscono forza e delicatezza, riflettendo sulla lotta tra natura e umanità. Al vernissage parteciperanno anche il curatore Leonardo Regano e alcuni abitanti locali, che

Un racconto per immagini, forte e potente. È quello della nuova personale di Massimo Pulini, Fango e velluto, che inaugurerà oggi alla galleria Zamagni di Rimini: alle 17 il vernissage insieme all’artista e al curatore della mostra, Leonardo Regano. Artista raffinato, ma anche storico e critico dell’arte, nonché ’inventore’ della Biennale del disegno negli anni in cui fu assessore alla cultura di Rimini, Pulini propone in Fango e velluto un corpus di opere recenti, realizzate con due materie antitetiche tra loro: l’elemento primordiale del fango, che ha segnato la Romagna con le alluvioni degli ultimi anni, e il velluto, supporto prezioso e aulico della tradizione pittorica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato pomeriggio, a Rimini, si apre la mostra personale di Massimo Pulini alla Galleria Zamagni.

A Pulini, il fango diventa arte.

