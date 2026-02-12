Fango e velluto | Massimo Pulini trasforma la ferita delle alluvioni romagnole in arte

Sabato pomeriggio, a Rimini, si apre la mostra personale di Massimo Pulini alla Galleria Zamagni. L’artista e storico dell’arte cesenate presenta le sue opere nate dall’esperienza delle recenti alluvioni romagnole, trasformando il fango in arte e poesia. L’inaugurazione è prevista per le 17, e l’esposizione resterà aperta nei prossimi giorni.

Sabato 14 febbraio, alle 17, la Galleria Zamagni di Rimini inaugura la mostra personale dell'artista e storico dell'arte cesenate Massimo Pulini, dal titolo "Fango e Velluto. L'esposizione, curata da Leonardo Regano, presenta una serie di opere recenti focalizzate sul contrasto materico tra il fango e il velluto. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso tre filoni principali: la mitologia, con ninfe e divinità fluviali che incarnano forze naturali; il paesaggio dell’Appennino, reinterpretato in chiave contemporanea come teatro di forze cosmiche e di eventi catastrofici; e il tempo, indagato attraverso una serie di orologi da tavolo e opere sul tema dell’eclissi, dove la misurazione cronologica si sospende per lasciare spazio a una durata interiore e soggettiva.🔗 Leggi su Riminitoday.it

A Pulini, il fango diventa arte.

