Come funziona la no tax area Irpef | chi non paga le tasse nel 2026

Nel 2026, molte persone non dovranno pagare le tasse grazie alla no tax area. La soglia di reddito sotto la quale non si versano imposte si basa su un calcolo matematico e non su una legge specifica. Se il reddito è pari o inferiore a 8.000 euro, i contribuenti sono esentati dal pagamento delle tasse. La misura riguarda soprattutto chi ha un reddito più basso e mira a alleggerire la pressione fiscale.

La soglia di reddito sotto la quale non si pagano delle imposte è definita No tax area. A prevederla non è una legge ad hoc, ma un semplice effetto matematico: se i guadagni, nel corso del 2026, sono inferiori o pari a 8.500 euro, le detrazioni e gli sconti che spettano per il lavoro dipendente azzerano l' Irpef dovuta. No tax area 2026, limiti invariati rispetto allo scorso anno. La soglia di reddito al di sotto della quale non si pagano le imposte è rimasta invariata rispetto a quella del 2025. La legge di Bilancio 2026, infatti, ha confermato le detrazione da lavoro e pensioni che erano in vigore lo scorso anno.

