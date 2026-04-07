Una concorrente di un game show televisivo, notaio di professione ma attualmente impiegata in un locale notturno, ha vinto una somma di denaro significativa. Durante la puntata, il conduttore ha cercato di convincerla a cambiare idea riguardo a una scelta fatta all’inizio del gioco, ma lei ha deciso di proseguire con il pacco che le era stato assegnato. La vicenda si è svolta in una delle puntate trasmesse recentemente.

Lucca, 7 aprile 2026 – Il Dottore ha provato in tutti i modi a dissuaderla dal portare fino in fondo il pacco numero 16 che la ruota iniziale le aveva affidato. Ma lei, la 26enne Francesca, ha resistito fino alla fine e ha avuto ragione nonostante una chiamata prematura avesse eliminato dal tavolo il premio da 200mila euro. La giovane toscana era in gara la sera di Pasquetta, 6 aprile, ad Affari Tuoi, il popolare programma serale di RaiUno condotto da Stefano De Martino. L’identikit. Francesca, in trasmissione dal 23 marzo, si è presentata così: 26 anni, originaria di Lucca, vive attualmente a Livorno. Fa la praticante notaia, ma durante il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affari Tuoi, l’aspirante notaia Francesca (che lavora in discoteca) vince una bella somma

Affari Tuoi, Pasquetta d’oro per Francesca e Davide: finale con una vincita sicuraNon solo a Pasqua, ma anche a Pasquetta, Affari Tuoi ha deciso di regalare un’altra emozione da ricordare.

La fortuna di Francesca ad Affari Tuoi: torna a casa con 75mila euro in un pacco che non volevaFrancesca sfida il Dottore di Affari Tuoi e vince 75mila euro con il pacco numero 16, proprio quello che all'inizio non avrebbe mai scelto.

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