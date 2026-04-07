Affari tuoi Godo! | come viene umiliato Tommasone

Da liberoquotidiano.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di Affari tuoi, il conduttore si è seduto su un pacco, suscitando reazioni tra i telespettatori. Nel frattempo, il concorrente, conosciuto come Tommasone, ha avuto un momento difficile, che ha attirato l’attenzione del pubblico. La scena è stata notata come un passaggio che ha suscitato preoccupazioni e discussioni tra chi seguiva lo show in prima serata su Rai 1.

Quando Stefano De Martino si accascia su un pacco, i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1, iniziano a temere il peggio e capiscono che qualcosa, nella partita di Tommaso detto simpaticamente Tommasone, non sta filando per il verso giusto. L'amato pacchista della Ciociaria arriva con 300mila e 20mila euro ancora in ballo dalla parte dei pacchi rossi, e 0 euro e il beffardo "Ballerina" da quella dei blu. La beffa è dietro l'angolo e infatti, alla fine, il concorrente è costretto ad andare alla Regione fortunata. Niente da fare, dopo tanta attesa e speranza Tommasone non indovina ed è costretto a tornare a casa con un pugno di mosche in mano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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