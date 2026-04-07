Affari Tuoi partita sfortunata per Tommasone da Roccasecca

Il tributarista noto come “Tommasone”, proveniente da Roccasecca, ha partecipato al programma televisivo Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. La sua esperienza in trasmissione si è conclusa con risultati negativi, rendendo la sua partecipazione particolarmente sfortunata. La vicenda ha attirato l’attenzione di amici e colleghi, che hanno seguito con interesse l’andamento della sua partita. Nessuna informazione aggiuntiva sulla sua esperienza è stata resa pubblicamente.

Fin dal suo debutto, Tommaso si è distinto per entusiasmo e simpatia, conquistando il pubblico e portando un po’ della Ciociaria nello studio televisivo. Per Tommasone, invece, il percorso si è rivelato in salita. Tra pacchi sfavorevoli e scelte poco fortunate, la partita non ha preso la direzione sperata. Nemmeno il colpo finale alla “regione fortunata” è riuscito a ribaltare la situazione: Tommaso ha puntato sull’Emilia-Romagna, ma la risposta corretta era la Toscana. La sua avventura si è così conclusa senza alcuna vincita economica. Tuttavia, Tommaso lascia il programma a testa alta, portando con sé l’affetto del pubblico e la soddisfazione di aver rappresentato con genuinità e simpatia il proprio territorio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Tommasone preso in giro dal dottore ad Affari Tuoi: gli ha fatto credere di aver vinto 100mila euroLa partita di Tommaso ad Affari Tuoi e la “cattiveria” del dottore che gli fa credere fino alla fine di avere vinto 100mila euro.

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