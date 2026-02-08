Affari Tuoi il gesto di De Martino per il padre spiazza tutti

La puntata di ieri di Affari Tuoi è stata diversa dal solito. Durante la trasmissione, De Martino ha fatto un gesto che ha sorpreso tutti i presenti e i telespettatori a casa. Ha dedicato un momento speciale al padre, lasciando il pubblico senza parole. La scena ha suscitato molta emozione e si è parlato subito di un gesto molto personale e forte.

Partita a parte, quella di Affari Tuoi è stata una puntata ricca di emozioni. Il motivo? Un gesto non passato inosservato e che ha commosso i telespettatori di Rai 1. Mentre scorrevano le note di "Amor" di Achille Lauro, Stefano De Martino si è lasciato andare. Il conduttore ha aperto le braccia e rivolto lo sguardo al cielo, visibilmente commosso. Un pensiero, si pensa, rivolto al padre Enrico, scomparso lo scorso 19 gennaio dopo lunga malattia. Scomparso all’età di 61 anni, Enrico De Martino è stato il primo, vero maestro di Stefano. L'uomo da giovane era ballerino professionista, ha lavorato con scuole e compagnie in tutta la Campania, arrivando a esibirsi anche al Teatro San Carlo di Napoli, tempio della danza e dell’opera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, il gesto di De Martino per il padre spiazza tutti Approfondimenti su Affari Tuoi De Martino "Lo farò io in diretta": Stefano De Martino spiazza tutti, ecco cosa succederà ad Affari Tuoi Il 13 febbraio, Affari Tuoi torna con uno speciale intitolato “Ma come…”. Affari Tuoi, il gesto di Stefano De Martino verso Herbert Ballerina: gelo Durante la puntata di sabato 7 febbraio di Affari tuoi, Stefano De Martino ha fatto un gesto che ha lasciato tutti senza parole nei confronti di Herbert Ballerina. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. SHOCK AI FUNERALI: Il gesto di Belen Rodriguez verso la famiglia De Martino spiazza tutti. Ultime notizie su Affari Tuoi De Martino Argomenti discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino apre le braccia e guarda verso il cielo. Ma la partita è un flop; Incidente a C'è posta per te 2026: cade acqua in studio e interrompe la storia/ Il gesto di Maria De; Un carabiniere! Il gesto estremo in strada, scoperta choc: Subito prima.... Terribile. Affari Tuoi, dall’infortunio al bacio con Martina: che serata per Stefano De MartinoDalle battute di Herbert Ballerina a una concorrente un po’ sfortunata: ecco cos’è accaduto nella puntata di Affari Tuoi del 31 gennaio ... dilei.it Affari Tuoi, Stefano De Martino apre le braccia e guarda verso il cielo. Ma la partita è un flopStefano De Martino si commuove ascoltando AMOR di Achille Lauro e apre le braccia verso il cielo ricordando il padre Enrico ... dilei.it Ad Affari Tuoi Rossella dalla Campania gioca solo dopo quattro puntate e affronta una partita densa. Sul finale accetta l’offerta del Dottore ma nel suo pacco la sorpresa facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.