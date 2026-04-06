Carburante esaurito all’aeroporto di Brindisi quasi a secco pure Pescara e Reggio Calabria | nuove restrizioni i rischi per i voli

L’aeroporto di Brindisi ha terminato le scorte di carburante e non sarà in grado di fornire carburante agli aerei almeno fino alle 12 di domani, 7 aprile. Situazioni simili si verificano anche negli aeroporti di Pescara e Reggio Calabria, entrambi con disponibilità di carburante quasi a zero. Le restrizioni imposte in questi scali potrebbero influenzare i voli programmati nelle prossime ore.

L’aeroporto di Brindisi ha esaurito le scorte di carburante e non potrà dunque garantirne agli aerei almeno fino alle 12 di domani, martedì 7 aprile. Lo si legge sui nuovi Notam, i bollettini aeronautici, diffusi nel giorno di Pasquetta. Nel bollettino viene spiegato che il cherosene non è al momento più disponibile nello scalo pugliese, ad eccetto di «quantità limitate» che verranno concesse solo per eventuali voli di Stato, di ricerca e soccorso o di tipo ospedaliero. Per le usuali necessità dell’aviazione civile, l’invito alle compagnie aeree, dunque, è quello di calcolare la quantità di carburante sufficiente dall’aeroporto precedente per poter assicurare le tratte di volo successive. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Aeroporto di Parma, Ryanair annuncia 3 nuove rotte per Tirana, Reggio Calabria e Londra Aeroporto di Reggio Calabria da record, ma all'orizzonte non si vedono nuove compagnieTra poche settimane si aprirà la stagione estiva 2026 delle compagnie aree, calendarizzata ogni anno nel periodo che va da aprile a ottobre. Argomenti più discussi: Carburanti esauriti, file e caos ai distributori: la guerra non c'entra. Ecco la vera causa. Cosa sta succedendo; Crisi carburanti e collegamenti aerei: la Calabria tra le regioni a rischio. Carenza di carburante, limitazioni all'aeroporto di Reggio Calabria. Brindisi praticamente fermoL’aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Lo si legge sui nuovi Notam, i bollettini aeronautici, emessi ... reggio.gazzettadelsud.it Carburante esaurito all’aeroporto di Brindisi: voli a rischio e Notam operativiBrindisi risulta il primo aeroporto italiano a registrare una condizione di secco carburante, in un contesto che nelle ultime settimane ha visto già diverse limitazioni operative in altri scali ... giornaledipuglia.com CityNow. . Elezioni a #ReggioCalabria, Zimbalatti: "Lo zar non è Cannizzaro, semmai Falcomatà lo è stato e lo testimoniano le tante persone con cui ci sono stati diverbi in passato" #elezioni #reggiocalabria #citynow #livebreak facebook