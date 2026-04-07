Aeroporti a corto di carburante la lista si allunga | limiti anche a Brindisi Reggio Calabria e Pescara

Negli ultimi giorni si sono aggiunti altri aeroporti italiani alla lista di quelli colpiti da carenze di carburante. Al momento, anche gli scali di Brindisi, Reggio Calabria e Pescara devono fare i conti con una riduzione delle scorte di combustibile, creando preoccupazione per la programmazione dei voli estivi. La situazione riguarda diverse strutture nel paese, con le autorità che monitorano attentamente l’evolversi della crisi.

Cresce il numero di aeroporti italiani alle prese con una ridotta disponibilità di carburante, alimentando l’incertezza in vista della stagione estiva. Dopo i primi segnali di criticità registrati sabato in quattro scali – Bologna, Linate, Treviso e Venezia – un nuovo avviso Notam ha riguardato l ’aeroporto di Brindisi: qui le compagnie non potranno effettuare rifornimento e dovranno quindi partire già con il carburante necessario per coprire anche le tratte successive. Nel documento si parla di “quantità limitate”, riservate esclusivamente ai voli statali, di soccorso e sanitari. Restrizioni simili sono previste anche negli aeroporti di Reggio Calabria e Pescara. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il carburante scarseggia negli aeroporti italiani: Brindisi senza jet fuel, limitazioni anche a Pescara e Reggio CalabriaEmergono criticità nella disponibilità di carburante per l’aviazione in alcuni aeroporti italiani.

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Aeroporto senza cherosene, l’alert a Brindisi. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara x.com