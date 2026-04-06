Nelle ultime ore si sono segnalate carenze di cherosene in alcuni aeroporti italiani, con un allarme a Brindisi e restrizioni a Reggio Calabria e Pescara. Questi problemi hanno portato a limitazioni nelle operazioni di volo e a misure temporanee per garantire la sicurezza. La situazione riguarda principalmente la disponibilità di carburante per gli aerei e sta interessando diverse regioni del paese.

Scatta l’allerta sul fronte dei rifornimenti negli aeroporti italiani. Nelle ultime ore i bollettini aeronautici Notam hanno segnalato una carenza di carburante Jet A1 presso lo scalo di Aeroporto di Brindisi, dove per le giornate del 6 e 7 aprile il cherosene risulta non disponibile per le normali operazioni. Secondo quanto comunicato, le quantità residue saranno destinate esclusivamente a voli prioritari: missioni di Stato, operazioni Sar (ricerca e soccorso) e trasporti sanitari. Le compagnie aeree sono state quindi invitate a pianificare i voli assicurando il carburante necessario già dagli aeroporti di partenza, al fine di evitare criticità nelle tratte successive. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Carenza di cherosene negli aeroporti italiani: alert a Brindisi, restrizioni a Reggio Calabria e Pescara

Il carburante scarseggia negli aeroporti italiani: Brindisi senza jet fuel, limitazioni anche a Pescara e Reggio CalabriaEmergono criticità nella disponibilità di carburante per l’aviazione in alcuni aeroporti italiani.

Carburante esaurito all’aeroporto di Brindisi, quasi a secco pure Pescara e Reggio Calabria: nuove restrizioni, i rischi per i voliL’aeroporto di Brindisi ha esaurito le scorte di carburante e non potrà dunque garantirne agli aerei almeno fino alle 12 di domani, martedì 7 aprile.

Temi più discussi: L'ultimo carico di cherosene per l'Europa arriva il 9 aprile: il rischio di voli cancellati quest'estate; Rischio razionamento carburanti: il cerchio nero sul 9 aprile, cosa potrebbe succedere; Crisi carburante negli aeroporti, prime limitazioni in 4 scali italiani per scarsità di cherosene: gli avvisi; Crisi del carburante: Ryanair e Lufthansa potrebbero cancellare voli estivi.

Carenza di cherosene all’aeroporto di Brindisi, restrizioni a Reggio Calabria e PescaraGli alert dei bollettini aeronautici emessi dagli scali nazionali. Nei giorni scorsi freno tirato per altri quattro aeroporti ... dire.it

Sky Alps: per ora nessun problema dovuto alla carenza di cherosenePer il momento la compagnia non è interessata dalle restrizioni sul cherosene. Tuttavia, se la guerra dovesse protrarsi, potrebbero essere cancellati dei voli ... rainews.it

Dopo un mese e mezzo di guerra arrivano i primi allarmi sulla carenza di cherosene in alcuni aeroporti, tra cui Linate facebook

“Ma la crisi energetica è in Asia, non in Europa”. Clamorosamente sbagliato. La crisi parte dall’Asia e oggi sbarca in Europa. Per capirlo basta questo grafico. La carenza di diesel in Asia è talmente grave che il differenziale di prezzo tra il diesel asiatico e x.com