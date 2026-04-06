In alcuni aeroporti italiani si segnalano problemi di approvvigionamento di carburante per l’aviazione. In particolare, lo scalo di Brindisi non dispone di jet fuel almeno fino al primo pomeriggio del 7 aprile, causando limitazioni alle operazioni delle compagnie aeree. Situazioni simili sono state riscontrate anche negli scali di Pescara e Reggio Calabria, dove si registrano difficoltà nella disponibilità di carburante.

Emergono criticità nella disponibilità di carburante per l’aviazione in alcuni aeroporti italiani. Il caso più spinoso riguarda oggi lo scalo di Brindisi, dove il jet fuel risulta completamente esaurito almeno fino al primo pomeriggio del 7 aprile, con conseguenze operative per le compagnie aeree. La situazione si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge anche altri aeroporti, tra cui Pescara e Reggio Calabria, dove sono state introdotte limitazioni al rifornimento. Brindisi senza carburante: voli costretti a rifornirsi altrove. Secondo quanto riportato nei Notam, i bollettini aeronautici ufficiali, nello scalo pugliese il carburante Jet A1 non è disponibile fino alle ore 14 del 7 aprile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il carburante scarseggia negli aeroporti italiani: Brindisi senza jet fuel, limitazioni anche a Pescara e Reggio Calabria

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Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei fino al 7 aprile, limitazioni a Pescara e Reggio CalabriaAeroporto di Brindisi senza carburante fino alle 12 del 7 aprile, rifornimenti limitati ai voli essenziali.

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