Durante il lunedì dell’Angelo, l’Europa ha osservato un giorno di pausa generale, ma nel settore energetico si sono verificati problemi di approvvigionamento. In particolare, gli aeroporti di Brindisi hanno riportato una carenza di carburante, causando disagi nelle operazioni di volo. La situazione ha coinvolto diverse compagnie e ha generato ritardi e cancellazioni, evidenziando criticità nel sistema di distribuzione del carburante negli aeroporti italiani.

Mentre l’Europa si fermava ieri per la festività del lunedì dell’Angelo, il mercato energetico globale viveva una giornata di estrema tensione operativa, restituendo l’immagine plastica di un settore in bilico tra la speranza di una de-escalation diplomatica e la rigidità strutturale dei fondamentali. La notizia di possibili colloqui per una tregua di 45 giorni tra Washington e Teheran, rimbalzata con insistenza negli ultimi giorni, ha agito come un parziale e temporaneo calmante sulle quotazioni internazionali. Calmante che è durato poche ore: quando Donald Trump ha lanciato il suo ultimatum, il prezzo del greggio è tornato a salire. L’oro nero americano in serata ha sfondato quota 113 dollari, mentre il Brent è arrivato a 110 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aerei Brindisi resta a secco

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L’aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aereiL’aeroporto di Brindisi rimarrà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile .

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Temi più discussi: Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprile. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara; Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scali; Puglia, l'aeroporto di Brindisi resta senza carburante e scattano nuovi limiti al Sud: rifornimenti contingentati anche a Reggio Calabria e Pescara; Aerei Brindisi resta a secco.

Voli, l’aeroporto di Brindisi non ha più il carburante per gli aerei e altri 2 (Pescara e Reggio Calabria) introducono limitazioniIl «Notam» dello scalo pugliese invita le compagnie a fare rifornimento altrove almeno fino alle 14 di martedì 7 aprile. Reggio Calabria (limite di 3 mila litri per aereo e Pescara (un solo camion cis ... corriere.it

Aeroporto di Brindisi senza carburante almeno fino a domaniAnche a Reggio Calabria sono previste limitazioni di rifornimento, idem a Pescara, Linate, Venezia, Treviso e Bologna ... giornaledibrescia.it

L'aeroporto di Brindisi sarà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani Carburante limitato anche a Pescara e Reggio Calabria - facebook.com facebook

L'aeroporto di Brindisi rimarrà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile, secondo quanto riporta l'ANSA. Limitazioni anche negli aeroporti di Pescara e Reggio Calabria. x.com