L’aeroporto di Brindisi sarà senza carburante per gli aerei fino alle 12 di domani, 7 aprile. La mancanza di approvvigionamento interessa tutte le compagnie e i voli in partenza o in arrivo nello scalo. La situazione è stata comunicata dalle autorità aeroportuali e si sta monitorando per eventuali aggiornamenti. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato dei propri voli prima di recarsi in aeroporto.

L’aeroporto di Brindisi rimarrà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Lo si legge sui nuovi Notam, i bollettini aeronautici, emessi nelle ultime ore. Viene spiegato che il carburante in quello scalo non è disponibile e si prega le compagnie di calcolare la quantità di carburante sufficiente dall’aeroporto precedente per le tratte di volo successive. Sono disponibili «quantità limitate» - si legge - concesse solo per voli statali, Sar e ospedalieri. Mentre altri due aeroporti italiani hanno quantità limitate di carburante, aggiungendosi a quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna. Si tratta di Reggio Calabria, dove viene introdotta una quota massima di rifornimento, e Pescara dov’è è disponibile soltanto un’autocisterna da 20mila litri. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - L’aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei

L'aeroporto di Brindisi non ha più carburante, sei gli scali italiani con limitazioniL’aeroporto di Brindisi è senza carburante per gli aerei almeno fino all'ora di pranzo di domani 7 aprile, mentre a Reggio Calabria e a Pescara...

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INCIDENTE IN ATTERRAGGIO 22 AGOSTO 1999 - VOLO CHINA AIRLINES 642 MD-11 - COMANDANTE GERARDO LETTICH

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Alberto Rendo, Miguel Angel Brindisi, Héctor Rodolfo Veira, "Toscano", "Bife", "Bambino" en Huracán 1970. Foto de Huracán Retro. #GrandesJugadores x.com