L' aeroporto di Brindisi resta senza carburante Che succede | gli scali a secco

Da iltempo.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto di Brindisi si trova attualmente senza carburante per gli aerei, creando disagi e ritardi nelle operazioni di volo. La carenza di carburante si collega a una catena di eventi che ha origine in Iran e coinvolge altri aeroporti italiani, influenzando le attività di diverse compagnie aeree. La situazione ha portato a sospensioni e modifiche ai programmi di volo, con conseguenze immediate per i passeggeri.

Un effetto domino che parte dall'Iran e arriva fino agli aeroporti italiani. Lo scalo di Brindisi risulta attualmente privo di carburante per gli aerei. Lo segnalano i nuovi Notam, i bollettini aeronautici diffusi nelle ultime ore e pubblicati anche su siti specializzati come Desk Aeronautico. Nel messaggio si legge che il carburante Jet A1 non è disponibile e che quantitativi limitati sono riservati esclusivamente ai voli di Stato, SAR (Search and Rescue - Ricerca e Soccorso) e ospedalieri. Ai piloti viene inoltre chiesto di pianificare già dallo scalo di partenza una quantità di carburante sufficiente a coprire le tratte successive.   Anche gli aeroporti di Reggio Calabria e Pescara segnalano carenze e limitazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - L'aeroporto di Brindisi resta senza carburante. Che succede: gli scali a secco

L'aeroporto di Brindisi non ha più carburante, sei gli scali italiani con limitazioniL’aeroporto di Brindisi è senza carburante per gli aerei almeno fino all'ora di pranzo di domani 7 aprile, mentre a Reggio Calabria e a Pescara...

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