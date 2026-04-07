Il mondo della moda piange la scomparsa di Adriano Goldschmied, considerato uno dei pionieri del denim e tra i primi a promuovere pratiche di moda sostenibile. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerose collezioni e innovazioni nel settore tessile, lasciando un segno duraturo nel panorama internazionale. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il settore, che ricorda il suo contributo con riconoscenza.

I primi passi nella fashion industry, Adriano Goldschmied li mosse negli anni '70, quando un amico lo incoraggiò a vendere jeans importati alla una folla radunatasi fuori da un famoso locale notturno. In seguito il suo primo negozio, King's Shop, a Cortina d'Ampezzo, punto di ritrovo di una clientela internazionale alla ricerca di capi rari e distintivi. È nel 1974, quando lanciò Daily Blue, che tutto cambiò. Si trattava di un marchio che introdusse nuovi modelli di jeans, nuovi colori e, soprattutto, una fascia di prezzo più elevata, contribuendo a elevare il denim al rango di capo di alta moda. «In quel periodo, è nata la... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Adriano Goldschmied, addio al «padrino del denim»

Addio ad Adriano Goldschmied, il ‘padrino del denim’ che rivoluzionò i jeans aveva 82 anni(Adnkronos) – Addio ad Adriano Goldschmied, figura chiave della moda contemporanea e riconosciuto come il 'padrino del denim': grazie a lui, ogni...

Addio a Adriano Goldschmied: l’uomo che rese i jeans un lussoL’Italia perde Adriano Goldschmied, l’uomo che ha elevato il denim a elemento di lusso, scomparso a 82 anni dopo aver combattuto una malattia...

Temi più discussi: Addio al guru del denim: Adriano Goldschmied rivoluzionò i jeans; Addio al guru del denim: Adriano Goldschmied è morto all'età di 82 anni; È morto Adriano Goldschmied, l'uomo che ha trasformato i jeans in un capo di alta moda. L'addio di Renzo Rosso: È stato il mio primo capo e il mio mentore; Addio ad Adriano Goldschmied, il padrino del denim. Il ricordo commosso di Renzo Rosso.

Addio al padrino del denim, Adriano GoldschmiedSi è spento a 82 anni il genio creativo che ha contribuito a lanciare alcuni big del settore, come Renzo Rosso (Diesel), oltre ad aver introdotto innovazioni come lo stonewash, il Tencel e il denim st ... it.fashionnetwork.com

Adriano Goldschmied è morto: addio al padre del jeans italianoInnovatore fino all’ultimo e lucido come solo i grandi. La moda dice addio ad Adriano Goldschmied, il padre del jeans italiano, che a 82 anni ancora si crucciava sul futuro di quel ... ilgazzettino.it

Addio a Adriano Goldschmied: il “padrino del denim” che ha trasformato i jeans in alta moda x.com

Addio ad Adriano Goldschmied, il ‘padrino del denim’ che rivoluzionò i jeans aveva 82 anni - facebook.com facebook