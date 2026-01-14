Lite in famiglia diventa violenta | un uomo colpito alla testa

14 gen 2026

Oggi, intorno alle 18:15, una lite familiare si è trasformata in un episodio di violenza all’interno di un’abitazione in viale Venti Settembre. Un uomo è stato colpito alla testa durante la colluttazione. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno indagando sui fatti.

Intorno alle 18 e 15 di oggi, una lite in famiglia è sfociata in botte in una casa nella parte alta di viale Venti settembre. Un uomo, riconosciuto da due persone presenti sulla scena come un habitué dei bar della zona, ha riportato una lesione alla testa. Non si conosce la dinamica dello scontro. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

