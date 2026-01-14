Lite in famiglia diventa violenta | un uomo colpito alla testa

Oggi, intorno alle 18:15, una lite familiare si è trasformata in un episodio di violenza all’interno di un’abitazione in viale Venti Settembre. Un uomo è stato colpito alla testa durante la colluttazione. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno indagando sui fatti.

Intorno alle 18 e 15 di oggi, una lite in famiglia è sfociata in botte in una casa nella parte alta di viale Venti settembre. Un uomo, riconosciuto da due persone presenti sulla scena come un habitué dei bar della zona, ha riportato una lesione alla testa. Non si conosce la dinamica dello scontro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Lite violenta tra due coppie a Milano, grave una donna: aveva traumi al volto e alla testa Leggi anche: Spari mortali in taverna. Nessuna speranza di sopravvivenza per l’uomo colpito alla testa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Soncino, lite in famiglia degenera: 22enne arrestato dopo aver ferito il padre con un coltello; Sarno, lite in famiglia finisce nel sangue: padre accoltella il figlio. Sarno, lite in famiglia finisce nel sangue: padre accoltella il figlio al torace - È il drammatico scenario che si è consumato a Sarno dove un padre ha accoltellato il figlio al termine di una discussione. ilgiornalelocale.it

Violenta lite tra conviventi: entrambi finiscono al Pronto soccorso - I carabinieri sono intervenuti tempestivamente e hanno ripristinato la calma. lasicilia.it

Lite in famiglia e picchia il papà. E poi aggredisce anche i carabinieri. ARRESTATO 27ENNE - Giunti sul posto per riportare la calma e verificare la situazione, i militari dell’Arma sono stati improvvisamente aggrediti dal figlio, un 27enne residente nell’abitazione. casertace.net

Le botte dopo una lite per gelosia, ora è accusato di lesioni, maltrattamenti e atti sessuali con minore. L’uomo, 25 anni, aveva avuto l’adolescente in sposa a seguito di un accordo economico con la famiglia facebook

Ancora una violenta #lite in famiglia in provincia di #Catania, necessario l'intervento dei carabinieri: ecco cosa è successo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.