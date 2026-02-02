In Italia, sempre più persone scelgono uno stile d’arredo che richiama i tempi passati, con dettagli un po’ kitsch ma che creano un’atmosfera calda e rassicurante. È il cosiddetto Grandmillennial, il nuovo trend che sta prendendo piede nel mondo dell’arredamento. In meno di un mese, questo stile ha già conquistato molti, portando una ventata di novità tra le case italiane.

C he in poco più di venti giorni il 2026 abbia già imposto alcuni trend molto forti è un dato di fatto. Uno su tutti, l’estetica Grandmillennial, che coinvolge l’arredamento, e Granny core, che riguarda la moda. Ovvero il ritorno di un’ atmosfera d’altri tempi, quella tipica delle case delle nonne, calda e accogliente, fatta magari anche di mobili tendenti al cheap ma “caldi” e accoglienti. E che si può replicare anche con piccoli dettagli qua e là. Oosouji, come trasformare la pulizia della casa in un atto di rinascita X Leggi anche › Viaggiare scambiando casa: abitare il mondo invece di visitarlo, con la riscoperta della fiducia Grandmillennial, lo stile “di nonna” che piace ai giovani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dettagli d'arredo d'altri tempi, magari un po' kitsch ma che rincuorano e scaldano l'atmosfera. È il Grandmillennial, il nuovo trend d'arredamento

Approfondimenti su Grandmillennial Trend

Ultime notizie su Grandmillennial Trend

