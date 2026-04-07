ROMA - Avrebbe voluto chiudere la carriera guidando la sua Romania ai prossimi Mondiali ma la Turchia di Vincenzo Montella gli ha negato l'ultimo traguardo e alla fine il suo cuore l'ha tradito. Il mondo del calcio piange Mircea Lucescu, 80 anni di cui oltre la metà trascorsi sulle panchine di tutto il mondo, con valanghe di trofei ma anche qualche flop importante. Nell'agosto 2024 era tornato sulla panchina della nazionale rumena, con l'obiettivo di centrare la qualificazione alla Coppa del Mondo che si giocherà in America, sogno interrotto nelle semifinali dei play-off europei ai quali Lucescu si era presentato nonostante le precarie condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio all'allenatore rumeno Mircea Lucescu, il "mago" giramondo

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Morto Mircea Lucescu: addio al tecnico rumeno, aveva 80 anniMircea Lucescu è morto all’età di 80 anni. Il decesso è stato comunicato dall’Ospedale Universitario di Emergenza di Bucarest, che ha indicato come orario le 20:30 di martedì 7 aprile 2026. Il tecnico ... pianetalecce.it

Addio a Mircea Lucescu, l’allenatore rumeno è morto a 80 anniIl tecnico più titolato della storia del calcio romeno, ex ct della Romania e allenatore in Italia, si è spento dopo essere stato colpito da un infarto. calciocasteddu.it

Mircea Lucescu si è spento questo martedì, all’età di 80 anni. Vi mostriamo un estratto dell’intervista che fece un anno fa negli studi di Cronache, in cui ci mostrò tutto il suo spessore, tutta la sua profondità, tutta la sua lungimiranza. Da maestro, prima che da al - facebook.com facebook

La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente. x.com