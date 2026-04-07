È morto oggi a 80 anni l’allenatore romeno Mircea Lucescu, noto per aver guidato la Nazionale del suo paese. Nel corso della sua carriera ha allenato anche squadre italiane, tra cui Pisa, Brescia e Inter. La sua presenza nel calcio professionistico si è protratta per diversi decenni, durante i quali ha ottenuto vari incarichi in club di varie categorie. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo sportivo.

Si è spento oggi l'allenatore della Nazionale romena Mircea Lucescu. Aveva 80 anni. Aveva allenato anche in Italia: Pisa, Brescia e Inter. Nella sua lunga carriera come tecnico aveva vinto 36 trofei alla guida di 8 squadre, tra cui la Coppa Uefa con lo Shakhtar Donec'k. Tra i suoi meriti induscussi c'è quello di aver lanciato centinaia di buoni giocatori e di aver introdotto, tra i primi nel calcio, la scrupolosa analisi dei dati fsici e atletici ( match analysis ). Pur in condizioni di salute precarie negli ultimi mesi aveva voluto portare avanti senza alcuna esitazione il suo incarico da commissario tecnico guidando la nazionale romena nella sfida dei playoff per andare ai Mondiali, persa lo scorso 26 marzo contro la Turchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio all'allenatore Mircea Lucescu: in Italia guidò Pisa, Brescia e Inter

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Nella sua ultraquarantennale carriera Mircea Lucescu ha valorizzato centinaia di calciatori. C’era però un ragazzino che più di chiunque altro nella sua carriera lo ha fatto immediatamente innamorare. Il 21 maggio 1995, a soli 16 anni e 2 giorni, Mircea fece d - facebook.com facebook

La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente. x.com