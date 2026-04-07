Il 2 aprile 2026 si è spento Yoshihisa Kishimoto, noto come il creatore dei giochi arcade Kunio-kun e Double Dragon. Kishimoto aveva 64 anni ed è stato riconosciuto come una figura influente nel mondo dei videogiochi, grazie alle sue produzioni che hanno contribuito allo sviluppo del genere beat 'em up. La sua morte viene comunicata attraverso fonti ufficiali senza ulteriori dettagli sulla causa.

Yoshihisa Kishimoto, mente creativa dietro i franchise di Kunio-kun e Double Dragon, è scomparso il 2 aprile 2026 all’età di 64 anni. La notizia è stata resa pubblica da Ryubo Kishimoto, figlio del designer, tramite un post su Facebook. Il messaggio ha confermato il decesso del padre in data 2 aprile, senza tuttavia fornire dettagli sulle cause che hanno portato alla sua morte. Ryubo ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto dai fan, sottolineando come molte persone nel mondo abbiano giocato alle serie di Kunio-kun per lungo tempo. Il figlio ha manifestato la di vedere suo padre compreso profondamente dalla comunità globale, invitando tutti a continuare a godere delle sue opere con un sorriso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Yoshihisa Kishimoto: muore il padre dei beat ‘em up

Muore Yoshihisa Kishimoto, creatore di Double Dragon(Adnkronos) – Yoshihisa Kishimoto, figura cardine nello sviluppo dei picchiaduro moderni, si è spento all’età di 64 anni lo scorso 2 aprile.

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Il creatore di Double Dragon, Yoshihisa Kishimoto, muore a 64 anniUno dei veri pionieri del mondo del gaming ci ha lasciati. Yoshihisa Kishimoto, creatore di classici come Double Dragon e Kunio-kun, è venuto a mancare all'età di 64 anni. La notizia è stata ... gamereactor.it