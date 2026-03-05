Scott Pilgrim EX Recensione | il ritorno del cult con un beat ’em up più ambizioso che mai

Dopo diversi anni di attesa, Scott Pilgrim torna con un nuovo capitolo che rinnova l’esperienza di gioco. Il titolo presenta un gameplay ispirato ai classici beat ’em up, arricchito da elementi moderni e una grafica aggiornata. La narrazione si concentra sulle avventure del protagonista mentre affronta sfide e battaglie, offrendo ai fan un ritorno fedele al mondo originale con alcune novità.

Dopo anni di attesa, Scott Pilgrim è pronto a tornare con un'avventura completamente nuova. Scott Pilgrim EX non si limita a essere un semplice seguito spirituale del celebre beat 'em up ispirato all'opera di Bryan Lee O'Malley, ma rappresenta una vera evoluzione della formula che ha trasformato la serie in un cult tra gli appassionati. Azione frenetica, combattimenti tecnici e una storia fuori dagli schemi si uniscono per riportare in scena l'universo eccentrico e imprevedibile di Scott Pilgrim. Questa volta la situazione è ancora più caotica del solito.

Scott Pilgrim EX: Guida per cambiare personaggioIl nuovo beat ’em up Scott Pilgrim EX porta con sé numerose novità rispetto al classico del 2010 Scott Pilgrim vs.

Scott Pilgrim EX: il nuovo trailer svela Matthew Patel e Robot-01 come personaggi giocabiliVideoGiochi / GamePlay & Trailers Videogiochi / Scott Pilgrim EX: il nuovo trailer svela Matthew Patel e Robot-01 come personaggi giocabili Scott...

Scott Pilgrim EX, la recensione del nuovo beat'em up tratto dalla famosa serie a fumetti
Tribute Games ci riporta nuovamente nel folle mondo di Scott Pilgrim in questo nuovo picchiaduro a scorrimento arricchito da diversi elementi da RPG.

Scott Pilgrim EX
Considerando il suo carattere retrò e lo stile arcade, Scott Pilgrim è una proprietà intellettuale praticamente pensata per un adattamento di un videogioco picchiaduro. Lo abbiamo visto nel 2010 quand ...

Questo mese su PlayStation 3 mar – Scott Pilgrim EX 3 mar – Legacy of Kain: Defiance Remastered 5 mar – Marathon 5 mar – Rager #PSVR2 5 mar – Never Grave: The Witch and The Curse 10 mar – Ghost of Yotei modalità Legends 12 - facebook.com facebook

