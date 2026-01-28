Addio a Mara stroncata in poche ore da una malattia crudele | Sempre elegante e sorridente

Mara, una donna appassionata e sempre elegante, è morta in poche ore a causa di una malattia improvvisa e crudele. Amava la vita, scherzava spesso e non si tirava mai indietro, anche nei momenti più difficili. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi le voleva bene.

Appassionata, indipendente, equilibrata. Una che non si tirava mai indietro quando c'era da ridere e scherzare, sempre mantenendo la sua eleganza. Mara Siricano, di 51 anni appena compiuti, era una donna forte che ha sicuramente lasciato il segno nelle tante persone che ha incrociato nel suo percorso di vita. Una vita che si è interrotta lunedì 26 gennaio all'ospedale di Udine, dopo qualche giorno di speranza, a causa di una leucemia fulminante. Nei giorni precedenti il ricovero, Mara era svenuta in casa ed era stata portata d'urgenza in ospedale. Aveva la febbre da diverso tempo, come tante persone in questo periodo dell'anno, ma nulla lasciava presagire un epilogo così drammatico.🔗 Leggi su Udinetoday.it

