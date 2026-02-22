addio a don gilli il parroco scultore ha sempre vissuto di fede e arte alcune sue opere esposte a new york

Don Gilli, il parroco e scultore, è morto a causa di un infarto mentre lavorava nel suo studio. La sua passione per la fede e l’arte si è riflessa in molte sculture che hanno attirato visitatori da tutto il mondo, tra cui alcune esposte a New York. Durante la sua vita, ha dedicato ore intense alla creazione di opere religiose che univano spiritualità e creatività. La sua morte lascia un vuoto nel mondo dell’arte sacra e della comunità locale.

Addio a don Gianni Gilli, il "prete scultore" che plasmava anime e materia. Nella notte tra il 20 e 21 febbraio, si è spento serenamente nel sonno, presso la Casa del Clero di Cognento. Storico parroco di Baggiovara, don Gianni ha affrontato la lunga malattia con quel sorriso inconfondibile che ha segnato il suo ministero, vissuto sempre con discrezione ma animato da una forza creativa e spirituale straordinaria. Nato a Fiorano nel 1945 e ordinato sacerdote a soli 24 anni, don Gilli ha iniziato il suo cammino a Nonantola, distinguendosi fin da subito per la capacità di dialogo con l’amministrazione comunale e i lontani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

