L' ex magistrato Di Pietro a Bari per il sì al referendum sulla Giustizia | Votate per la riforma

Da baritoday.it 4 mar 2026

L'ex magistrato e ministro Antonio Di Pietro si è recato a Bari per sostenere il sì al referendum sulla riforma della Giustizia. Durante l'incontro, ha incontrato cittadini e sostenitori della campagna referendaria. La consultazione è prevista per il 22 e il 23 marzo prossimi. Di Pietro ha invitato le persone a partecipare e votare a favore della riforma.

L'incontro in aula Dalfino: "Nessuna prerogativa dei pubblici ministeri sarà depotenziata con questa riforma costituzionale" L'ex pm e ministro Antonio Di Pietro ha incontrato a Bari cittadini e sostenitori del Sì alla riforma della Giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo prossimi. L'appuntamento si è svolto in aula Dalfino, sede del Consiglio comunale di Bari ed è stato organizzato dal Comitato Referendario Baresì. Due ore in cui uno dei magistrati simbolo dell'inchiesta ‘Mani Pulite’ ha illustrato le ragioni di chi è favorevole alla riforma. Per Di Pietro si tratta di un “referendum importante, per cui andare a votare è fondamentale”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

