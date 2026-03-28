Gli anni di piombo visti dalle vittime

Sabato 28 marzo 2026, una giornata dedicata alla memoria degli anni di piombo si è svolta a Firenze, offrendo uno sguardo sulle testimonianze delle vittime di quel periodo. La riflessione storica si concentra ora sull’analisi di documenti e ricordi diretti, nel tentativo di ricostruire i momenti più complessi e dolorosi di quegli anni. Molti hanno condiviso le proprie esperienze, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.

Firenze, sabato 28 marzo 2026 – C’è un tempo che l’Italia ha ripreso a scandagliare, attraverso la lente d’ingrandimento della storiografia. Un tempo che faceva rumore solo nei ricordi di chi l’ha vissuto, che pulsa ancora nelle ferite rimarginate a fatica dentro alcune famiglie, che si è sedimentato in silenzi trasmessi dai genitori ai figli. Un tempo ritagliato dentro gli anni Settanta a Firenze e in Italia. I cosiddetti “ anni di piombo ”. Gli anni della paura, della violenza e della lotta politica all’interno di una società in subbuglio. In “ L’alba del giorno dopo ”, romanzo d’esordio di Nicoletta Perondi, in libreria per i tipi della Sef, l’autrice — protagonista in terza persona della vicenda narrata — rompe il proprio silenzio per consegnare al lettore una storia sofferta, vera, tormentata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli anni di piombo visti dalle vittime Articoli correlati Montesacro, ripristinata la targa dedicata alle vittime degli anni di piomboE’ tornata a presidiare il giardino della stazione metro Conca d’Oro la targa dedicata alle vittime degli anni di piombo. C’ero durante gli anni di piombo e su Torino non mi sento di escludere una strategiadi Stefano Maciocchi Sono vecchio abbastanza per aver vissuto gli “anni di piombo” e della “strategia della tensione”. Stragi in Italia. Carlo Ruta: “i mazzieri di Almirante che trucidavano, li ho visti coi miei occhi” Contenuti e approfondimenti su Gli anni di piombo visti dalle vittime Temi più discussi: Piombo Veneto, il terrorismo tra gli anni '70 e '80; Il giornalismo e la provincia dagli anni di piombo ad oggi; Gli anni di piombo anche nei western, Parigi racconta il nostro cinema; La Cinémathèque française ospita una retrospettiva sul cinema italiano. L’Associazione Paolo Broccoli ODV celebra gli 80 anni della Repubblica: memoria, archivi e analisi storica degli anni di piomboSuccesso a Caserta per la presentazione del volume di Andrea Marino Dalla piazza alle armi: un’analisi rigorosa sulla protesta sociale, violenza politica e lotta armata a Napoli durante gli anni di ... casertaweb.com Arcore dedica due aree pubbliche alle vittime degli anni di piomboARCORE - Due aree pubbliche della città per ricordare tre vittime di odio politico. Il comune di Arcore ha individuato gli spazi da destinare ... monzaindiretta.it MONTESANO IN FESTA PER I 100 ANNI DI NONNO VINCENZO Vincenzo Bianco ha raggiunto l’importante traguardo dei cento anni. Nato il 27 marzo 1926, ultimo di otto figli è cresciuto in un contesto segnato dai ritmi della vita contadina. La sua l - facebook.com facebook È un pensionato di 86 anni la vittima dell’incendio nei boschi di Chiusa Pesio x.com