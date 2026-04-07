È scomparso a Bucarest a 80 anni Mircea Lucescu, figura di spicco nel calcio europeo. Con una carriera che ha attraversato Romania e Italia, è ricordato come uno degli allenatori più influenti nel panorama internazionale. La sua presenza nel mondo del calcio ha lasciato un segno duraturo, diventando un punto di riferimento per molti appassionati e professionisti del settore.

Chi era Mircea Lucescu: una leggenda del calcio europeo. È morto a Bucarest, a 80 anni, Mircea Lucescu, uno degli allenatori più influenti e rispettati del calcio internazionale. A stroncarlo è stato un infarto, arrivato dopo giorni difficili e un ricovero che sembrava avergli lasciato una possibilità. Non è bastato. In Romania era molto più di un tecnico: era un simbolo nazionale, al pari di Gheorghe Hagi. Ma la sua impronta è arrivata ben oltre i confini del suo Paese, attraversando l’Europa e lasciando segni profondi anche in Italia. Lucescu ha vissuto il calcio fino all’ultimo respiro. Letteralmente. Solo poche settimane fa, il 26 marzo, era ancora in panchina alla guida della nazionale romena nei playoff mondiali contro la Turchia di Vincenzo Montella. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Addio a Mircea Lucescu: il maestro del calcio europeo che ha scritto la storia tra Romania e Italia

Morto Mircea Lucescu, il maestro che ha vissuto per il calcio fino all’ultimo giorno: aveva 80 anniSei lingue straniere apprese nel corso della sua vita, spronava i calciatori ad andare a teatro e leggere libri.

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Addio a Mircea Lucescu, il visionario del calcio europeoScompare il mitico allenatore romeno Mircea Lucescu, icona del calcio europeo, innovatore e scopritore di talenti, autore di una carriera leggendaria tra club e nazionali. news.fidelityhouse.eu

Il Genoa CFC esprime le più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Mircea Lucescu, leggenda del calcio internazionale e cultore dei più autentici ideali sportivi e umani. - facebook.com facebook

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