È deceduto all’età di 80 anni il tecnico romeno noto per aver allenato anche una squadra di calcio italiana. La sua carriera si è sviluppata tra diverse società e nazionali, lasciando un segno importante nel mondo del calcio. Durante la sua vita ha ricoperto il ruolo di allenatore di diverse squadre e della nazionale romena. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali.

Mircea Lucescu è morto a 80 anni a Bucarest dopo aver subito due infarti. Leggenda del calcio, ha allenato per 47 anni club (anche in Italia) e nazionali, vincendo trofei in tutta Europa. Protagonista della crescita del calcio in Romania e della “generazione d’oro”, ha guidato in una delle ultime imprese lo Shakhtar alla Coppa Uefa 2009. Addio all'allenatore Mircea Lucescu Una carriera lunga 47 anni Il contributo alla “generazione d’oro” romena Il ricordo del calcio e della Federazione Addio all’allenatore Mircea Lucescu Il mondo del calcio internazionale piange la scomparsa di Mircea Lucescu, morto il 7 aprile a Bucarest dopo un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Mircea Lucescu ct della Romania ed ex Inter, addio al tecnico che "voleva morire sul campo"

Mircea Lucescu colto da doppio infarto, come sta il ct della Romania nonché ex allenatore di Inter e BresciaNella mattinata di venerdì 3 aprile, Mircea Lucescu è stato colpito da un infarto e condotto in ospedale.

Mircea Lucescu in condizioni critiche: peggiora il quadro clinico del ct della RomaniaSi aggravano le condizioni di Mircea Lucescu, ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Universitario di Bucarest.

Temi più discussi: Calcio: è morto Mircea Lucescu, aveva 80 anni; Mircea Lucescu in terapia intensiva dopo un malore: apprensione per l’ex tecnico del Brescia - BresciaToday; Calcio: è morto Mircea Lucescu, aveva 80 anni; Lucescu ricoverato in coma farmacologico dopo un infarto: condizioni stabili, ma gravi.

Calcio. È morto Mircea Lucescu, ct della Romania. Ha allenato Inter, Pisa e BresciaE' morto in ospedale a Bucarest Mircea Lucescu, il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno aveva 80 anni. Lo hanno reso noto i media della Romania, ricordando che Lucescu era ricoverato in ... rainews.it

Calcio: è morto Mircea Lucescu, aveva 80 anni(ANSA) - ROMA, 07 APR - E' morto in ospedale a Bucarest Mircea Lucescu, il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno aveva 80 anni. sport.tiscali.it

Un simbolo di grande, grandissimo (e geniale) calcio che se ne va: è morto all’età di 80 anni Mircea Lucescu, ex calciatore e allenatore (per citare alcune squadre) di Inter, Pisa, Brescia, Galatasaray e della Nazionale del suo Paese: la Romania. “Lo Spitalul U - facebook.com facebook

È morto Mircea Lucescu. Lo storico allenatore aveva 80 anni. @ultimoranet x.com