Una donna, nota per aver fondato il ristorante “Manè”, è morta. La sua vita è stata incentrata sulla gestione del locale e sulla famiglia, due aspetti che ha sempre affrontato con serenità. La notizia è stata comunicata nella giornata di oggi a Viareggio, dove risiedeva. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale, che la ricorda per il suo impegno e la sua dedizione.

Viareggio, 29 marzo 2026 – Una vita dedicata alla sua attività e alla sua famiglia. Un doppio impegno che ha sempre portato avanti col sorriso ben stampato sul suo volto. E oggi che quel sorriso si è spento, mancherà qualcosa a tutta la comunità viareggina che l’aveva amata e apprezzata. Si è spenta a soli 65 anni, dopo una breve malattia, Paola Pozzi, ristoratrice, storica proprietaria della pizzeria Manè che lei stessa, giovanissima, aveva aperto negli anni Ottanta nella sede storica di via Battisti insieme al marito Sandro Batzella che oggi la piange, insieme a Nicole, la loro figlia. “Oggi il tuo ricordo vive più forte che mai nei cuori di chi ti ha conosciuto e amato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Paola Pozzi, storica ristoratrice. Aveva creato “Manè”

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