A Imperia, il Progetto Amal ha annunciato la scomparsa di Khalid Rawash, figura nota per il suo impegno nel campo della solidarietà e dei diritti umani. Rawash è stato ricordato come una persona che ha contribuito attivamente a cause sociali e umanitarie. Il suo lascito prevede la costruzione di un asilo a Gaza, destinato ai bambini della zona. La notizia ha suscitato dolore tra coloro che lo hanno conosciuto e sostenuto.

A Imperia, il Progetto Amal ha reso noto il proprio dolore per l’estinzione di Khalid Rawash. L’uomo viene ricordato come un pilastro della solidarietà e della difesa dei diritti fondamentali. La scomparsa di Khalid Rawash colpisce una comunità che lo riconosceva come una figura costantemente aperta all’ascolto e pronta a intervenire per ogni necessità di supporto o collaborazione. Il suo operato si è concentrato sulla tutela delle libertà civili, lasciando un impatto tangibile nella gestione quotidiana degli aiuti verso le fasce più vulnerabili della popolazione. L’eredità di un impegno civile tra Imperia e Gaza. Il Progetto Amal ha voluto sottolineare come l’esempio di Rawash abbia insegnato a mantenere l’umanità e a diffondere la speranza fino al termine della sua esistenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Khalid Rawash: il suo lascito costruirà un asilo a Gaza

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