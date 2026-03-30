L’invito di Varni a città e ateneo | Il suo lascito è fondamentale Ora va onorato come merita

Durante le visite ai cantieri, un rappresentante istituzionale ha sottolineato l'importanza del contributo di un ex rettore, definendolo fondamentale per la crescita dell’ateneo. Ha invitato la città e l’università a riconoscere adeguatamente il suo lascito, evidenziando la necessità di onorarlo come merita. I lavori in corso vedono operai con caschetti da cantiere e scarpe imbiancate dalla calce.

I caschetti da cantiere calati sulla fronte, le suole imbiancate dalla calce durante le visite ai cantieri dove i conventi della Bologna medievale diventavano aule e laboratori per gli studenti dell’età contemporanea: è un ricordo non solo intellettuale ma anche ’materico’ quello che rivolge a Fabio Roversi-Monaco il professore emerito Angelo Varni, docente di Storia del giornalismo e Storia del Risorgimento, pro-rettore durante una parte degli anni che videro Roversi alla guida dell’Università. "Uno dei tanti momenti trascorsi fianco a fianco – confida Varni –, in anni che videro la geografia accademica della città cambiare nel profondo". C’è un prima e un dopo Fabio Roversi-Monaco, all’Alma Mater così come a Bologna? "Indubbiamente ha impresso all’Università e alla sua presenza in città una svolta decisiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’invito di Varni a città e ateneo: "Il suo lascito è fondamentale. Ora va onorato come merita" Articoli correlati Ora Machado vuole dare il suo Nobel a Trump: «Lo merita più di me»Nei giorni scorsi la crisi del Venezuela aveva rivelato una certa ostilità di Donald Trump nei confronti di Maria Corina Machado. Leggi anche: Domenico: il suo lascito fa volare le donazioni di organi in Italia