L’invito di Varni a città e ateneo | Il suo lascito è fondamentale Ora va onorato come merita

Da ilrestodelcarlino.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le visite ai cantieri, un rappresentante istituzionale ha sottolineato l'importanza del contributo di un ex rettore, definendolo fondamentale per la crescita dell’ateneo. Ha invitato la città e l’università a riconoscere adeguatamente il suo lascito, evidenziando la necessità di onorarlo come merita. I lavori in corso vedono operai con caschetti da cantiere e scarpe imbiancate dalla calce.

I caschetti da cantiere calati sulla fronte, le suole imbiancate dalla calce durante le visite ai cantieri dove i conventi della Bologna medievale diventavano aule e laboratori per gli studenti dell’età contemporanea: è un ricordo non solo intellettuale ma anche ’materico’ quello che rivolge a Fabio Roversi-Monaco il professore emerito Angelo Varni, docente di Storia del giornalismo e Storia del Risorgimento, pro-rettore durante una parte degli anni che videro Roversi alla guida dell’Università. "Uno dei tanti momenti trascorsi fianco a fianco – confida Varni –, in anni che videro la geografia accademica della città cambiare nel profondo". C’è un prima e un dopo Fabio Roversi-Monaco, all’Alma Mater così come a Bologna? "Indubbiamente ha impresso all’Università e alla sua presenza in città una svolta decisiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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