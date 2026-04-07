Addio a Beppe Sebaste | lo scrittore si è spento a Narni a 66 anni

È venuto a mancare a 66 anni a Narni Beppe Sebaste, scrittore, poeta e giornalista che da tempo viveva in Umbria. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e colleghi, e la notizia si è diffusa rapidamente tra coloro che avevano seguito il suo lavoro nel corso degli anni. Sebaste era noto per le sue pubblicazioni e il suo impegno nel mondo della letteratura e del giornalismo.

È morto a 66 anni a Narni Beppe Sebaste, scrittore, poeta e giornalista, da tempo residente in Umbria. La scomparsa è avvenuta dopo una lunga malattia ed è stata annunciata dalla famiglia. Una cerimonia di saluto è prevista per giovedì 9 aprile alle ore 15.30 presso il centro Forme dell’Anima ad Amelia. Nato a Parma nel 1959, Sebaste si era formato all’Università di Bologna, sviluppando un percorso intellettuale originale che lo ha portato a muoversi tra letteratura, filosofia e giornalismo. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti quotidiani nazionali, mantenendo sempre uno sguardo indipendente e appartato rispetto al panorama editoriale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Addio a Beppe Sebaste. Il poeta, filosofo e scrittore aveva 66 anniPerugia, 6 aprile 2026 – Si è spento stamattina in Umbria il poeta, scrittore e filosofo Beppe Sebaste, dopo una lunga malattia.

Muore a 66 anni il poeta ed intellettuale Beppe Sebaste, il ricordo del sindaco GuerraL'intellettuale, giornalista e scrittore Beppe Sebaste, nato a Parma nel 1959, è morto oggi, lunedì 6 aprile a 66 anni dopo una lunga malattia.

Temi più discussi: Addio allo scrittore Beppe Sebaste, che trasformava la realtà in un romanzo; Addio a Beppe Sebaste, giornalista, poeta e scrittore: aveva 66 anni; ADDIO A BEPPE SEBASTE; Beppe Sebaste, è morto il giornalista, poeta e scrittore: aveva 66 anni.

Addio a Beppe Sebaste: scompare a 66 anni il filosofo e scrittore parmigianoIl mondo della cultura piange la scomparsa di Beppe Sebaste, morto domenica mattina in Umbria dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Nato a Parma il 3 giugno 1959, l’autore aveva 66 anni; la n ... ilcaffequotidiano.com

Addio a Beppe Sebaste, giornalista, poeta e scrittoreSi è spento stamattina in Umbria il poeta, scrittore e filosofo Beppe Sebaste, dopo una lunga malattia. Nato a Parma il 3 giugno del 1959, aveva 66 anni. Ne dà notizia la famiglia. (ANSA) ... ansa.it

Beppe Sebaste a Parma fotografato da Luigi - facebook.com facebook

È morto Beppe Sebaste, poeta, scrittore e giornalista: aveva 66 anni x.com