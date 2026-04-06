Oggi si è spento in Umbria il poeta, scrittore e filosofo Beppe Sebaste, che aveva 66 anni. La sua morte è avvenuta questa mattina dopo una lunga malattia. Sebaste era noto per aver scritto numerosi libri e aver collaborato con vari riviste letterarie. La sua scomparsa è stata comunicata dalle fonti vicine alla famiglia. La sua presenza nel panorama culturale italiano lascia un vuoto.

Perugia, 6 aprile 2026 – Si è spento stamattina in Umbria il poeta, scrittore e filosofo Beppe Sebaste, dopo una lunga malattia. Nato a Parma il 3 giugno del 1959, aveva 66 anni. Ne dà notizia la famiglia. Noto per l'impegno culturale nel panorama italo-francese con saggi e scritti, l'autore da Parma, si era poi trasferito e aveva vissuto a Bologna dove si era laureato con Luciano Anceschi ed aveva studiato con Umberto Eco. Collaborò con L'Unità e con La Repubblica. Poi aveva vissuto a Parigi, Ginevra, Pietrasanta e Roma per poi trasferirsi in Umbria dove oggi si è spento. Tra i suoi titoli L'ultimo buco nell'acqua: racconti brevi (con Giorgio Messori), Café Suisse e altri luoghi di sosta, Niente di tutto questo mi appartiene, Lettere e filosofia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Beppe Sebaste. Il poeta, filosofo e scrittore aveva 66 anni

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