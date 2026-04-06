Muore a 66 anni il poeta ed intellettuale Beppe Sebaste il ricordo del sindaco Guerra

È deceduto oggi, 6 aprile, all’età di 66 anni, il poeta, giornalista e scrittore nato a Parma nel 1959. La sua scomparsa è stata comunicata dal sindaco della città, che ha espresso il cordoglio per la perdita dell’intellettuale. Sebaste aveva combattuto una lunga malattia prima di spegnersi. La sua figura è stata riconosciuta nel panorama culturale italiano come un punto di riferimento nel mondo della letteratura e del giornalismo.

L'intellettuale, giornalista e scrittore Beppe Sebaste, nato a Parma nel 1959, è morto oggi, lunedì 6 aprile a 66 anni dopo una lunga malattia. “Beppe Sebaste - ricorda il sindaco di Parma Michele Guerra - è stato una figura di intellettuale, poeta e narratore che ha saputo unire impegno e leggerezza, il respiro del viaggiatore e lo sguardo del sedentario senza mai perdere profondità e capacità di leggere il presente. Mi piace ricordarlo seduto, qualche anno fa in piazza Garibaldi, ad inaugurare le tondeggianti panchine postpandemiche che volevano, dopo il Covid, ricreare spazi comuni di ascolto e di dialogo. C’era molto di lui in quella disponibilità e in quella volontà di testimoniare la necessità di ripensare la vita sociale delle città. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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