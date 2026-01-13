Fiorentina Milan Capello duro sui rossoneri | Ho visto una squadra troppo lenta anche nella trasmissione del pallone senza idee e gioco

Fabio Capello ha commentato la recente partita tra Fiorentina e Milan, esprimendo una valutazione critica sulla prestazione dei rossoneri. Secondo l’ex allenatore, il Milan si è mostrato troppo lento, con poca fluidità nel gioco e mancanza di idee offensive. Le sue osservazioni si inseriscono in un quadro di analisi obiettiva sulle recenti prestazioni del team, senza ricorrere a giudizi eccessivi o sensazionalistici.

Fiorentina Milan, Fabio Capello durissimo sui rossoneri: «Ho visto una squadra troppo lenta, senza idee e gioco» L'ex tecnico rossonero Fabio Capello offre la sua consueta valutazione sul campionato su La Gazzetta dello Sport, senza risparmiare critiche al Milan. Ecco le sue parole. IL MILAN A FIRENZE «La squadra vista contro la Fiorentina non mi .

