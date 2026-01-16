Adani | Como lezione di calcio al Milan Una delle più grandi ingiustizie che …

Lele Adani ha commentato l'incontro tra Como e Milan, conclusosi con il risultato di 1-3. L'ex calciatore ha evidenziato aspetti rilevanti della partita, offrendo un'analisi dettagliata sulle dinamiche in campo e sul rendimento delle squadre. La sua riflessione si concentra su temi tecnici e tattici, fornendo spunti di approfondimento sul confronto tra i due club.

Il Milan vince soffrendo contro il Como, ma Lele Adani non ci sta: "Questa per me è stata la partita di questa Serie A dove c'è stata la più grande differenza tra meritato e ottenuto. Il collettivo del Como ha dato una lezione di calcio al Milan e io da amante del calcio dico grazie a Fabregas e al Como". Queste le parole dell'ex calciatore a 'Viva El Futbol'. L'opinionista continua con la sua analisi: "Io sono stato il primo a dire dopo il derby che dal punto di vista di Allegri quella era da catalogare come la partita perfetta. Allegri non può dire che questa (contro il Como) è la partita perfetta perché di perfetto non c'è nulla, a parte una cosa, cioè il risultato". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Adani: “Como lezione di calcio al Milan. Una delle più grandi ingiustizie che …” Leggi anche: Adani: «Contro l’Inter Conte ha tenuto una cattedra concettuale, una lezione di calcio con Neres centravanti» Leggi anche: Adani: “L’Inter vista con il Como è calcio di massimo livello: non c’è stato…” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Adani: "Lezione di calcio del Como, ma i tre punti li ha presi il Milan. Una delle più grandi ingiustizie che ci sono state in questo campionato" - Daniele Adani ha analizzato così a Viva El Futbal la vittoria del Milan in casa del Como: "Questa per me è stata la partita di questa Serie A dove c'è stata la ... milannews.it

Como-Milan, l'accusa di Adani dopo il successo rossonero scatena la polemica - Milan: promuove solo due rossoneri, boccia il gioco di Allegri e spiega i punti di forza di Fabregas. sport.virgilio.it

Adani ‘attacca’ Allegri: parole durissime per il Milan, avete sentito? - Lele Adani critica Allegri e il Milan a 'Viva El Futbol': parole dure da parte dell'opinionista e confronto con Conte e Chivu. spaziomilan.it

ADANI: COMO-MILAN 1-3 DOVEVA FINIRE 4-0 PER IL COMO PER MERITO. E ALLEGRI NON PUÒ DIRE "PARTITA PERFETTA"! È STATA L'INGIUSTIZIA PIÙ GRANDE DEL CAMPIONATO! "Faccio io l'analisi di Como-Milan 1-3. Prima di tutto voglio fare, - facebook.com facebook

Adani punge Allegri: "Guardate il Como di Fabregas, gioca bene e subisce meno del Milan" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.