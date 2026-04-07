Acqua a Milano arriva la linea prioritaria per i condomini | cosa cambia per i guasti e le bollette

A Milano, gli amministratori di condominio avranno a disposizione una linea telefonica dedicata per segnalare e risolvere i guasti alla rete idrica. La novità riguarda sia la città che la provincia e mira a migliorare la gestione delle emergenze legate all'acqua. Questa iniziativa consente di contattare direttamente i servizi di assistenza, con l’obiettivo di intervenire più rapidamente in caso di problemi. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali variazioni delle bollette.

Un protocollo d'intesa tra Gruppo Cap e Anaci introduce un canale telefonico dedicato e assistenza prioritaria per gli stabili milanesi: ecco come funzionerà il servizio Gli amministratori di condominio di Milano e provincia avranno una linea telefonica diretta e dedicata per gestire i problemi legati alla rete idrica. Lo prevede il protocollo d'intesa siglato tra Gruppo Cap, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato nella città metropolitana, e Anaci Milano, l'associazione che riunisce gli amministratori condominiali. L'accordo, si legge in una nota delle scorse ore, dura 48 mesi e punta a risolvere una delle criticità più comuni nella gestione dei grandi stabili: la lentezza nelle comunicazioni tra chi gestisce l'acqua e chi amministra gli edifici. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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