Passano gli scioperi tornano i guasti | ritardi sulla linea Tirano-Milano Centrale
Dopo gli scioperi di sabato e lunedì, si prevedeva un miglioramento nella circolazione sulla linea Tirano-Milano Centrale. Tuttavia, sono stati segnalati ancora ritardi e disagi a causa di guasti tecnici, che influenzano la normale operatività del servizio. Restano in corso aggiornamenti e verifiche per garantire la ripresa completa della regolarità dei treni lungo questa tratta.
Dopo gli scioperi di sabato e lunedì, oggi la circolazione ferroviaria sarebbe dovuta tornare regolare lungo la linea Tirano-Milano Centrale.Nuovi guastiL'uso del condizionale è però d'obbligo visto che si sono verificati una serie di guasti (ora fortunatamente risolti) che hanno provocato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
