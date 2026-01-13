Passano gli scioperi tornano i guasti | ritardi sulla linea Tirano-Milano Centrale

Dopo gli scioperi di sabato e lunedì, si prevedeva un miglioramento nella circolazione sulla linea Tirano-Milano Centrale. Tuttavia, sono stati segnalati ancora ritardi e disagi a causa di guasti tecnici, che influenzano la normale operatività del servizio. Restano in corso aggiornamenti e verifiche per garantire la ripresa completa della regolarità dei treni lungo questa tratta.

