Sky Sport | ecco le competizioni dei motori in diretta anche in streaming su NOW per il 2026
Sky Sport ha annunciato che nel 2026 trasmetterà in diretta tutte le principali competizioni dei motori, tra cui Formula 1, MotoGP e rally. La decisione deriva dall’aumento dell’interesse degli appassionati, che potranno seguire gli eventi anche in streaming su NOW, ovunque si trovino. La piattaforma offrirà copertura completa di qualifiche, gare e momenti salienti, garantendo un’esperienza coinvolgente. La stagione si prospetta ricca di emozioni, con numerose date già programmate e nuove sfide in arrivo.
Lo spettacolo dei motori sta per ripartire su Sky Sport e in streaming su NOW anche per la stagione 2026, con oltre 1.800 ore di sfide live – di cui oltre 300 tra studi, rubriche, approfondimenti e speciali – e l’esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike. Con il WRC già iniziato, saranno proprio WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB, appena confermati su Sky fino al 2027, i primi a scendere in pista venerdì 20 febbraio in Australia. Il 1° marzo toccherà alla MotoGP in Thailandia, mentre la Formula 1 scatterà a Melbourne il prossimo 8 marzo. Attenzione alla nuova, rivoluzionaria stagione di F1, che quest’anno vive il cambio regolamentare più radicale di sempre. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
La 12h di Bathurst 2026 in diretta in italiano su Sky Sport Max e in streaming su NOWLa 12h di Bathurst 2026 si tiene questo fine settimana in Australia, e la causa è l’apertura ufficiale dell’Intercontinental GT Challenge 2026.
Le Next Gen ATP Finals 2025 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOWLe Next Gen ATP Finals 2025 portano il meglio del tennis giovanile sul grande palco, trasmesse in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Osimhen: Giuntoli mi voleva alla Juve. Ecco perché è finita col Napoli; Formula 1 e MotoGP 2026, svelate le gare che saranno in diretta anche su TV8. Ecco la nuova stagione dei motori su Sky Sport; Dorna cambia nome: diventa MotoGP Sports Entertainment Group; Verona, la 4^ maglia è dedicata all'amore e celebra San Valentino. FOTO.
Serie C, il calendario della 27^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 27^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it
Sky Sport, una notte da red carpet per la presentazione della Stagione MotoriLa sede milanese di Santa Giulia ridisegnata come un circuito dove la velocità si fa glamour. Da Claudio Amendola a Ivan Capelli, tanti gli ospiti della serata ... vanityfair.it
Napoli, Conte spera di avere McTominay a disposizione contro l'Atalanta #SkySport #SkySerieA x.com
Parla così Arianna Fontana a Sky Sport, diventata l'italiana con più medaglie alle Olimpiadi dopo l'argento nella staffetta femminile: " h . facebook