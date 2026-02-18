Sky Sport ha annunciato che nel 2026 trasmetterà in diretta tutte le principali competizioni dei motori, tra cui Formula 1, MotoGP e rally. La decisione deriva dall’aumento dell’interesse degli appassionati, che potranno seguire gli eventi anche in streaming su NOW, ovunque si trovino. La piattaforma offrirà copertura completa di qualifiche, gare e momenti salienti, garantendo un’esperienza coinvolgente. La stagione si prospetta ricca di emozioni, con numerose date già programmate e nuove sfide in arrivo.

Lo spettacolo dei motori sta per ripartire su Sky Sport e in streaming su NOW anche per la stagione 2026, con oltre 1.800 ore di sfide live – di cui oltre 300 tra studi, rubriche, approfondimenti e speciali – e l’esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike. Con il WRC già iniziato, saranno proprio WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB, appena confermati su Sky fino al 2027, i primi a scendere in pista venerdì 20 febbraio in Australia. Il 1° marzo toccherà alla MotoGP in Thailandia, mentre la Formula 1 scatterà a Melbourne il prossimo 8 marzo. Attenzione alla nuova, rivoluzionaria stagione di F1, che quest’anno vive il cambio regolamentare più radicale di sempre. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Sky Sport: ecco le competizioni dei motori in diretta anche in streaming su NOW per il 2026

La 12h di Bathurst 2026 in diretta in italiano su Sky Sport Max e in streaming su NOWLa 12h di Bathurst 2026 si tiene questo fine settimana in Australia, e la causa è l’apertura ufficiale dell’Intercontinental GT Challenge 2026.

Le Next Gen ATP Finals 2025 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOWLe Next Gen ATP Finals 2025 portano il meglio del tennis giovanile sul grande palco, trasmesse in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.