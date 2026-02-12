Raccolta manuale di legname a uso privato nei fiumi romagnoli | prelievi autorizzati fino a 250 quintali l’anno

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile ha rinnovato fino al 2026 l’autorizzazione per i privati cittadini di raccogliere manualmente legname nei fiumi della Romagna. La norma permette di prelevare fino a 250 quintali l’anno, in modo controllato e regolamentato. La decisione mira a gestire meglio il materiale presente nei corsi d’acqua, evitando accumuli che potrebbero causare problemi durante le piene. La raccolta si svolge sotto stretta sorveglianza e nel rispetto delle regole stabilite dalla regione.

È stata rinnovata per tutto il 2026 l'autorizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile che consente a privati cittadini la raccolta manuale del legname nei corsi d'acqua del reticolo idrografico dell'Emilia-Romagna. Sono disponibili online i moduli per le domande da presentare agli uffici per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile delle nove province emiliano-romagnole. Si tratta di un'attività che affianca e non sostituisce in alcun modo la pulizia degli alvei che resta in capo alla Regione, ma rappresenta la possibilità di raccogliere manualmente, per soli usi personali e domestici, materiale vegetale, comunque privo di valore commerciale.

