In occasione del trentennale di “Zelig”, trasmesso su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, si ricorda anche chi, nel passato, ha contribuito al successo del programma ma si sente oggi trascurato. Pino Campagna esprime il suo rammarico per essere stato lasciato in disparte, evidenziando le dinamiche di riconoscimento e riconoscimento all’interno di un’istituzione televisiva che ha segnato una parte importante della storia dello spettacolo italiano.

Mentre si festeggia il trentennale della storia di “Zelig” con lo speciale su Canale 5, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, firmato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, c’è anche chi si lamenta per la sua assenza. È il caso di Pino Campagna che ha fatto parte nel cast nei primi anni 2000. “Ci entrai nel 2003 – ha ricordato a Fanpage -. Il mio primissimo personaggio fu proprio il ‘papi ultrà’ che prese ben presto il volo. Mi ispirai ai miei figli, che mi parlavano veramente in quel modo. Sentendo questo linguaggio strano mi venne l’idea e costruii gli sketch grazie a due autori validi come Paolo Uzzi e Marco Del Conte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Zelig fa figli e figliastri. È come se mi avessero messo al mondo e poi abbandonato in autostrada. Non mi hanno più chiamato”: Pino Campagna si sfoga

Pino Campagna: “Abbandonato da Zelig, mi ha fatto male. Mai visto un film di Zalone, Pio e Amedeo non hanno rispetto”Pino Campagna, noto per il suo personaggio del ‘papi ultrà’, riflette sui sette anni di carriera e sul rapporto con il mondo dello spettacolo.

“Mia moglie aveva messo tutte le mie cose nella stanza degli ospiti. Ora mi fa entrare in camera solo per fare se**o, poi mi caccia subito”: lo sfogo sul Daily StarUn uomo ha condiviso con “Just Jane” del Daily Star la sua esperienza di isolamento e rifiuto da parte della moglie, che lo ha relegato alla stanza degli ospiti e gli consente di entrare in camera solo per incontri intimi, per poi essere allontanato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Claudio Bisio, la casa a Milano nel quartiere alternativo, la moglie Sandra, i figli e il matrimonio con Vanessa Incontrada Ci...; Pino Campagna: Abbandonato da Zelig, mi ha fatto male. Mai visto un film di Zalone, Pio e Amedeo non hanno rispetto; Enrico Bertolino: Zelig? Dopo il provino mi salvò Iacchetti. Ora lavoro come formatore nelle aziende per evitare l'umiliazione di certi...; Ascolti tv ieri (19 gennaio): Luisa Ranieri fa volare Rai 1, tiene Zelig, boom di De Martino nel suo giorno più triste.

Enrico Bertolino: «Zelig? Dopo il provino mi salvò Iacchetti. Ora lavoro come formatore nelle aziende per evitare l'umiliazione di certi programmi tv»Festeggia in questi giorni – su Canale 5 fino al 2 marzo – i trent'anni dello storico e popolarissimo programma comico Zelig e, dopo anni di gavetta nei cabaret, i ... ilmattino.it

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0)La gratitudine di Geppi Cucciari (e la sua versione di ‘Caro, Ti Amo’ con Elio): voto 10 ... today.it

#PinoCampagna: "Zelig’ purtroppo fa figli e figliastri. È come se mi avessero messo al mondo e poi abbandonato in autostrada" Il comico pugliese ha partecipato a molte edizioni di #Zelig con grande successo eppure per i trent'anni del programma non è stato - facebook.com facebook