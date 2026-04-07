Accoltella zio per questioni di vicinato a Crotone e fugge 41enne poi si costituisce | Litigi tra vicini

Un uomo di 41 anni ha ferito con un coltello il proprio zio di 58 anni durante una lite avvenuta a Pasquetta in un quartiere di Isola Capo Rizzuto. La discussione, nata da questioni di vicinato, si è protratta fino al momento dell’aggressione. Dopo l’accaduto, il 41enne si è allontanato dal luogo dell’incidente, ma successivamente si è costituito alle forze dell’ordine.

Ha accoltellato lo zio 58enne a Pasquetta al culmine di una lite legata a vecchi rancori di vicinato a Isola Capo Rizzuto. Dopo la fuga si è costituito ai carabinieri ed è stato fermato per tentato omicidio. Il ferito, operato d’urgenza, è stato dichiarato fuori pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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