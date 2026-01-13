Accoltella la compagna fugge e si costituisce Gravissima una 30enne a Muggiò

A Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, una donna di 31 anni è stata gravemente ferita da un coltello dal suo compagno, 43 anni. L’uomo è fuggito ma si è successivamente costituito alle autorità. Secondo quanto riferito, nel momento dell’aggressione era presente anche il loro bambino di due anni, che è stato affidato ai nonni. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Gravissima aggressione a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, dove una donna di 31 anni è stata accoltellata dal compagno, 43enne, nella loro abitazione, dove pare ci fosse anche il loro figlio di appena due anni, che alcuni vicini hanno visto andare in via in braccio ai nonni. Tutto è accaduto attorno alle 18, quando, per motivi ancora da chiarire, i due avrebbero litigato e lui avrebbe infierito sul corpo della donna con un coltello prima di scappare, scavalcando il cancelletto del palazzo. La sua fuga però non è durata a lungo, o forse non è mai cominciata, perché è stato lo stesso uomo ad avvisare i soccorsi, costituendosi nella locale caserma dei carabinieri, che si trova a breve distanza.

