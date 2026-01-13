Sergio Laganà accoltella in casa la compagna e poi fugge a piedi e si costituisce | lei è gravissima lui viene arrestato Il figlio era con i genitori

Nel pomeriggio di Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, una lite domestica ha portato a un episodio grave: Sergio Laganà ha accoltellato la compagna, che si trova in condizioni gravissime. L’uomo è fuggito a piedi e si è poi costituito alle autorità, mentre il figlio era presente con i genitori al momento dell’accaduto. La vicenda solleva ancora una volta il tema della prevenzione e della gestione della violenza in ambito familiare.

